Yemen'de El-Kaide saldırısı
Yemen'in güneyinde terör örgütü El-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 3'ü sivil, 12 kişi yaşamını yitirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü El-Kaide militanları tarafından Ebyen'a bağlı Ahvar ilçesindeki güvenlik noktasına sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.
Ahvar Hastanesi Müdürü Ahmed el-Mudahhah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 3'ü sivil 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Güvenlik kaynakları, ölenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerine mensup kişiler olduğunu kaydetti.
Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El-Kaide örgütü sorumlu tutuluyor.