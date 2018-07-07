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"Yemen'de çocuklar ölmesin" protestosu

Sivil toplum kuruluşları bugün saat 17:00'da Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu önünde "Yemen'de çocuklar ölmesin" temalı protesto gerçekleştirdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:00
"Yemen'de çocuklar ölmesin" protestosu

ABD ve İsrail destekli Suudi Arabistan koalisyonuna tepki gösteren İslami STK'lar, Yemen Halkı ile Dayanışma Platfomu tarafından bugün saat 17:00'da düzenlenen "Çocuklar ölmesin! Sessiz kalma!" temalı protesto gerçekleştirdi. Cem Bozlu tarafından okunan basın açıklamasıyla Suud koalisyon güçlerinin çocuk katliamlarına tepki gösterildi.

4. Levent metro istasyonunda toplanan vatandaşlar Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'na sloganlarla yürüdü. Yürüyüşte "İslam ümmeti kabul etmez zilleti", "Suud Prensi Amerikan kölesi", "Hudeyde'den Gazze'ye direnişe bin selam", "Yaşasın İslami Direnişimiz", "Kahrolsun Amerika Kahrolsun İsrail", "Ümmetiz kardeşiz kazanacağız" sloganları atıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:00
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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