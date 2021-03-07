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Dünya Yemen'de çatışmalar şiddetlendi! Son bir yılda düzenlenen en ağır saldırı
Dünya

Yemen'de çatışmalar şiddetlendi! Son bir yılda düzenlenen en ağır saldırı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan, Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 18:33:00 -
Yemen'de çatışmalar şiddetlendi! Son bir yılda düzenlenen en ağır saldırı

Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıların artması üzerine koalisyon güçleri karşı saldırıya geçti.

Koalisyon güçlerinin, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Sana ve bazı illerde Husilere ait noktalara hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu operasyonla Husilerin askeri gücüne darbe indirmenin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'daki sivillerin "kırmızı çizgi" olduğu ve sivilleri hedef alan "teröristlerin" hesap vereceği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun uluslararası insani hukuka ve normlara uygun olduğu kaydedildi.

Koalisyon güçleri, hava saldırısı gerçekleştirilen Sana dışındaki diğer kentlerle ilgili bilgi vermezken, Husilerden de konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Söz konusu hava saldırısının, son bir yılda Sana'daki Husi hedeflerine düzenlenen en ağır saldırı olduğu belirtiliyor.

Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin bugün Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen patlayıcı yüklü İHA sayısının 10'a yükseldiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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