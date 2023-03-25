Yemen'deki çatışmalar milyonlarca çocuğun hayatını mahvetti!

Yemen'de 2015'ten bu yana şiddeti artan bir savaş devam ediyor. Neredeyse bütün ülke insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Artan şiddet nedeniyle milyonlarca Yemenli yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Beslenme yetersizliği çocukların peşini bırakmıyor.

Kamu hizmetleri çökmüş durumda. Yemen'deki sağlık kuruluşlarının yarısından fazlası, hasar görmüş olduğundan ya da bütçe veya personel yetersizliğinden ötürü hizmet veremiyor.

Çocukların yaşamı daha doğumdan itibaren tehdit altında. Pek çok doğum hastane dışında, uzman doğum personeli olmaksızın enfeksiyon ve ölüm riski altında gerçekleşiyor. Aşılama hizmetleri çocukları ölümcül hastalıklar riskiyle karşı karşıya bırakacak şekilde sekteye uğruyor.

Anneler ve bebekler, Yemen'deki en savunmasız kişiler arasında yer alıyor. 2 saatte bir, bir anne ve altı bebek, hamilelik veya doğum sırasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle ölüyor.

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UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de çatışmalarla geçen 8 zorlu yıl, milyonlarca çocuğun hayatını mahvetti. Ülkede 11 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Acil önlemler alınmadığı takdirde milyonlar, yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya." denildi.

"Sığınmacı çocukların durumu son derece endişe vericiyken, sığınmacı kampları, temel ihtiyaçları karşılanamayan 2 milyon 300 bini aşkın çocukla dolu." denilen UNICEF açıklamasında, çocukların hayatını kurtaran insani yardımların sürdürülebilmesi için acilen 484 milyon dolara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, gerekli finansman sağlanılmadığı taktirde çocuklara sunulan hayati yardımlarda kısıtlamaya gidilmek zorunda kalınacağı ifade edildi.

Yemen, Ensarullah Hareketi'nin ülkenin kuzeyinin büyük kısmını kontrolüne geçirdiği ve Suudi destekli Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi'nin başkent Sanaa'dan çıkarıldığı 2014 sonlarından bu yana iç savaşın ortasında kaldı.

Suudi liderliğindeki askeri koalisyon, Hadi'nin hükümetini desteklemek için Mart 2015'te Yemen'deki çatışmada taraf oldu.

Yemen'deki savaş nedeniyle şu ana kadar on binlerce insan hayatını kaybetti, 3 milyondan fazla kişi yerinden oldu, 20 milyondan fazla kişi kıtlığın eşiğine geldi. (İLKHA)

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen'de çatışan tarafların hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti. (İLKHA)