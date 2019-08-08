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Yemen'de bir senede 335 çocuk öldürüldü

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle 335 çocuk yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu katliama karşı uluslararası basın sessiz kalıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
Yemen'de bir senede 335 çocuk öldürüldü

Yemen'deki savaş nedeniyle son 1 yılda 335 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam'ın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 335 çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
  1. İngiltere
  2. Yemen

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