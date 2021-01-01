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Dünya Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı
Dünya

Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı

İç çatışmaların sürdüğü Yemen’de hükümetin İran destekli Husileri, Husilerin de BAE destekli milisleri suçladığı “kabineye havanlı saldırıda” ölenlerin sayısı 25’e çıktı. Yaralı sayısı da 110 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:24:00 -
Yemen’de bilanço ağırlaştı! 25 ölü 110 yaralı

Yemen yeni hükümetinin kabine üyelerinin Suudi Arabistan’dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı’nın terminalinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh, 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin de yaralandığı aktardı. Aden hastanelerindeki bazı ağır vakalar nedeniyle sayının arttığını ifade eden Buhaybeh, bakanlığın terör saldırısında yaralananların tedavisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti. 

1 gazeteci de öldü 

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, saldırıda hükümetinin kabine üyelerini karşılamak için görev başında bulunan 1 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 10’unun da yaralandığını belirtti.
 
“Husiler, havaalanlarını, tesisleri ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmaya alışkınlar. Şimdiye kadar buna benzer yüzlerce suç kaydedildi ve onlarca gazeteci ellerinde hayatını kaybetti” ifadelerine yer veren İryani, uluslararası topluma, “Husi milislerini terör listelerine sokmaya ve elebaşlarını savaş suçları işledikleri nedeniyle yargılamaya” çağırdı.

Öte yandan; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) milisleri, kalleş saldırıyı Husilere mal ederken, kendisine yönelik ithamı da kesin bir dille yalanlamadı.

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