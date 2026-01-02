Yemen'de BAE destekli güçler, havalimanını kapattı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin başkent Aden'in havalimanını kapattığı bildirildi.

Yemen hükümetinin geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) tarafından kapatıldı.

Suudi bir kaynak Perşembe günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın kapatılması emrinin, Yemen'in güneyini yöneten GGK'nin ulaştırma bakanı tarafından verildiğini söyledi.

Kaynağa göre bakan, Suudi Arabistan destekli hükümetin ülkede tırmanan gerilimi azaltmak için BAE'nin Abu Dabi ve Dubai'den yapılan uçuşlara hedefe yönelik kısıtlamalar getirme emrine karşı gelerek hava trafiğini durdurdu.

Perşembe günü, uluslararası alanda tanınan hükümet bünyesinde bulunan ancak GGK'ye bağlı olan Ulaştırma Bakanlığı, havalimanındaki duraklamanın "Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'nda giden ve gelen uçuşların Cidde'de denetime tabi tutulmasını zorunlu kılan yeni şartlar getirmesinin bir sonucu olduğunu" iddia etti.

Bakanlık bu hamle karşısında "şoke olduğunu" belirtirken, Suudi yetkililerin daha sonra bu kısıtlamanın yalnızca Aden ile BAE arasında gerçekleştirilen uçuşlar için geçerli olduğunu açıkladığını da sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan Suudi bir kaynak, uçuşların kısıtlanmasında Suudi Arabistan'ın parmağı olduğu iddiasını yalanlayarak, BAE bağlantılı uçuşlara getirilen kısıtlamanın arkasında Yemen'in uluslararası alanda tanınan ve Liderlik Konseyi tarafından yönetilen hükümetinin olduğunu söyledi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı danışmanı Sabit el Ahmadi, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'ndan kalkan bir uçuş rotasına uygulanan bir zorunluluk getirildiğini doğruladı.

Ahmedi, bu hamlenin GGK'nin para kaçakçılığını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Yemen'de bir süredir BAE destekli GGK güçleriyle merkezi hükümet arasında gerilim artıyor. Suudi Arabistan son olarak bölgede BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News