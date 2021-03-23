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Dünya Yemen'de ateşkes iddiası
Dünya

Yemen'de ateşkes iddiası

Suudi Arabistan Dışişleri bakanı, Riyad’ın savaşı sona erdirmek için pratik bir girişim hazırladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:17:00 -
Yemen'de ateşkes iddiası

Münübe Yılmaz

Suudi Arabistan Dışişleri bakanı, Riyad’ın savaşı sona erdirmek için pratik bir girişim hazırladığını iddia etti. Suudi haber ajansına (WAS) gore, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi rejiminin liderliğinde Yemen düşmanı koalisyonun komutanlarının katıldığı bir basın toplantısında, Sana havalimanının kısıtlı açılması ve El’Hadide limanına yönelik baskıların azaltılması ile birlikte Yemen’de ateşkes adımlarının atılabileceğini kaydetti.Yemen’e karşı altı yıl süren savaşın ardından ateşkesin mümkün olabileceğini belirten Faysal bir Ferhan, Ensarullah’ın da Yemen Ulusal Kurtuluş hükümetinin bir parçası olmasının kabul edileceğini belirtirken, Riyad girişimi önerisinin Yemen’de Birleşmiş Milletler önderliğinde gerçekleşebileceğini ifade etti. İran’ı Yemen işlerine karışmakla suçlayan bakan, Yemen’e karşı savaşın uzamasının sebebinin Tahran'ın müdahalesi olduğunu da belirtti. Yemen sözcüsü Muhammed bin Abdüs’Selam ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti müzakere heyeti başkanı Suudi planının yeni olmadığını söyleyerek “Suudi Arabistan’ın kendisi Yemen’e yönelik saldırganlığın bir parçasıdır ve Yemen’in saldırı ve kuşatma altında olduğu gerçeğini hesaba katmayan herhangi bir plan ciddi olamaz ve şimdi gündeme getirilen de yeni bir şey değildir’ dedi.

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