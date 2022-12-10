Yemen'de 7 ayda 15 çocuk kızamıktan öldü
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 ayda Yemen'de 15 çocuğun kızamıktan hayatını kaybettiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 7 ayda Yemen'de 15 çocuğun kızamıktan hayatını kaybettiğini duyurdu.
UNICEF'ten yayımlanan raporda, 2022'nin başından temmuz sonuna kadar Yemen'de çocuklarda görülen kızamık vakalarına ilişkin bilgi verildi.
Geçici başkent Aden dahil Yemen'in 7 ilinde 1400 çocuğa kızamık bulaştığı kaydedilen raporda, kızamık nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Raporda ayrıca UNICEF'in, Yemen Sağlık Bakanlığının kızamık salgınına yönelik başlattığı aşı kampanyasına destek olduğu ifade edildi.
- Yemen'de insani kriz korkunç boyutlarda
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'de sağlık sektörünün ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 13'ü karşılanabiliyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi ve 4,3 milyon kişi yerinden edildi.
Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalardan kaynaklanan sebeplerden hayatını kaybetti.