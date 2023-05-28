Yemen’de 6 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), hayatlarını kurtarmak için yeterli fon sağlanmasına yönelik acil önlemler alınmadığı takdirde Yemen’deki milyonlarca çocuğun açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Örgütün Yemen’deki ofisi bir tweet ile Yemen’deki yaklaşık altı milyon çocuğun açlıktan ölmekten sadece bir adım uzakta olduğunu ve acil desteğe ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Ofis, yardım ve hayat kurtarıcı destek sağlamak için Avrupalı ​​ortaklarla taahhütleri vurgulama zamanının geldiğini kaydetti. Bu arada UNICEF, Yemen’deki çocuklara hayat kurtaran insani yardım sağlamaya devam etmek için bu yılın başlarında yaklaşık 450 milyon dolara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Örgütün mart ayı sonunda yayınladığı rapora göre Yemen’de 11 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var.

Pazar günü Dünya Gıda Programı, Yemenli çocuklara hayat kurtaran gıda yardımı sağlamaya devam etmek için acilen 80 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

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Yemen’in kara, hava ve deniz ablukası, 2015 yılında Suudi Arabistan savaş gemilerinin Yemen sularında bulunması ve Suudi askerinin bu ülkeye saldırmasının ardından başladı. Ekim 2016’da Amerika’da bu ablukaya katıldı.

2023 Nisan ayının ortalarında, Suudi delegasyonu Sana’a’da Yemen’in Ensarullah’ı ile müzakere ederken aynı zamanda, Riyad bir ferman yayınlayarak, yasaklanmış olan 500 malın Yemen’e girişini kaldırdığını duyurdu. Yıllar önce Yemen’e doğru hareket eden gemiler, Yemen limanlarına denetimsiz girebiliyorlar. Ama uygulamada ne oldu, bu ülkenin ablukası tamamen kalkmadı ve bu ülke hala kuşatma ve petrol satış ambargosu altında.