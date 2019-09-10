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Yemen’de 4 yılda 7 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen’de 4 yılda 2 bini çocuk 7 bin 500’den fazla sivilin öldüğünü açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 22:16
Yemen’de 4 yılda 7 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen’de 4 yılda 2 bini çocuk 7 bin 500’den fazla sivilin öldüğünü açıkladı.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 42’nci oturumunda yaptığı konuşmada, 26 Mart 2015’te çatışmaların başladığı günden 5 Eylül 2019 tarihine kadar Yemen’de bin 997’si çocuk toplam 7 bin 508 sivilin ölümünün doğrulandığını açıkladı. Ölü sayısının her gün artmaya devam ettiğini belirten Bachelet, saldırıların büyük bir kısmının Arap koalisyonu tarafından yapıldığını kaydetti. Bachelet, yalnızca geçen hafta Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Dhamar kentinde bir okula düzenlediği hava saldırısında 109 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, Husi militanlarının düzenlediği saldırılarda da birçok sivilin yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bachelet ayrıca, Yemen’deki silahlı çatışmalarda her iki tarafın da insani yardım tedarikini kısıtladığını, gazetecilere ve güvenlik görevlilerine saldırıldığını ve yasa dışı tutuklamalar yapıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:16
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