Yemen, Ürdün'de mahsur kalan 152 vatandaşını tahliye etti

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de mahsur kalan 152 vatandaşını tahliye etti.

Yemen Hava Yollarının Hadramevt ilindeki Seiyun Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ali Bakesir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında mahsur kalan Yemenlilerin tahliyesine başlandığını belirtti.

Bakesir, ilk etapta Ürdün'den ülkeye getirilen 152 Yemenliye Kovid-19 taraması yapıldığını ve herhangi bir vakaya rastlanmadığını aktardı.

Sağlık Bakanlığının ülkeye dönen Yemenlilerin sağlık durumunu yakından izlediğini ifade eden Bakesir, ilerleyen günlerde diğer ülkelerden tahliyelerin de başlayacağı bilgisini verdi.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 53, vaka sayısı ise 256 olarak bildirilmişti.