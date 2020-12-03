Yemen riyalinin değer kaybetmesindan sonra Taiz'de döviz büroları kapandı
TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz ilinde, yerel paranın değer kaybetmesi sebebiyle tüm döviz büroları kapatıldı.
Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybederek 1 doların 880 riyale ulaşmasının ardından Aden'den sonra Taiz'de de tüm döviz büroları kapatıldı.
Aden'deki sivil toplum kuruluşu Döviz Büroları Derneği, yayımladığı genelgeyle, Aden'deki tüm döviz bürolarının kapatıldığını duyurmuştu.
Yemen'deki BM Dünya Gıda Programı (WFP), ülkede iç savaşın başlamasından bu yana Yemen riyalinin yüzde 250 değer kaybettiğini açıklamıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.