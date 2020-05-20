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Dünya

Yemen ordusundan Husiler’e karşı zafer! Bölgelerde kontrol yeniden sağlandı

Yemen ordusuna ait basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, başkent Sana’nın doğusunda İran destekli Husi milisleriyle yaşanan çatışmaların ardından 6 askerin noktanın geri alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:39:00 -
Yemen ordusundan Husiler’e karşı zafer! Bölgelerde kontrol yeniden sağlandı

Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde İran destekli Husilerle yapılan çatışmaların ardından 6 stratejik noktada denetimin sağlandığını duyurdu.

Orduya bağlı birlikler ilerleme kaydetti

Orduya ait basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'nci Askeri Bölge Komutanı Tuğgeneral Muhammed Mişli, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birliklerin sahada ilerleme kaydettiğini, Sana'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Nihm ilçesinde bazı dağlık bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.

Mişli, operasyonlar sırasında Ed-Dahil, El-Alak, Er-Ramet, El-Agar, Safra Şennen ile Ed-Deşuş bölgelerinde denetimin sağlandığını aktardı.

Husi milisleri büyük kayıplar verdi

Husi milislerin daha önce bu bölgelerde konuşlandığını, vatandaşların evlerini ve çevre bölgeleri hedef aldıklarını belirten Mişli, ordu birliklerinin ilerlemesi kapsamında çatışmaların devam ettiğini, Nihm'e bağlı stratejik Buhra Dağı yönünde direnişin olduğunu belirtti.

Mişli, birliklerin bölgede 11 kilometre kadar ilerlediğini, çatışmalarda milislerin büyük zayiat verdiğini aktardı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

2014’ten bu yana ülkedeler

Yemen ordusu 18 Mayıs'ta Nihm ilçesinde stratejik askeri noktaları ele geçirdiğini ve çatışmalarda 20 Husi milisin öldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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