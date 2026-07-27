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Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi...

İsmail Kartal’ın tüm açıklamalarına rağmen Atletico Mineiro, Fred transferinde geri adım atmıyor.

#1
Foto - Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi...

Brezilyalı yıldızın temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşme feshini görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

#2
Foto - Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi...

Atletico Mineiro, İsmail Kartal’ın açıklamalarına rağmen Fred’den vazgeçmiyor. Brezilya ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmakta kararlı.

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Foto - Flaş Brezilya kararı: Fred'i götürmeye geldi: Samandıra'da büyük deprem etkisi...

Brezilyalı yıldızın temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşme feshi görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul’a geldi. Globo’nun haberine göre Sambacı yönetimi, ayrılık sürecini resmileştirmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe cephesinin ise bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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