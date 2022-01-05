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Dünya Yemen ordusuna büyük şok! Üst düzey komutanı öldürüldü
Dünya

Yemen ordusuna büyük şok! Üst düzey komutanı öldürüldü

Yemen ordusundan üst düzey bir komutanın Marib kentinde Husilerle girilen çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:19:00 -
Yemen ordusuna büyük şok! Üst düzey komutanı öldürüldü

AA muhabirinin askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 102. Piyade Tugayı Komutanı Ferhan en-Nakib, Marib'in güneyinde İran destekli Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybetti.

Yemen hükümetinden veya Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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