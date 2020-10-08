  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen ordusu, Hudeyde'deki çatışmalarda Husilerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı
Aktüel

Yemen ordusu, Hudeyde'deki çatışmalarda Husilerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:09:02 -
Yemen ordusu, Hudeyde'deki çatışmalarda Husilerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı

HUDEYDE (AA) - Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde İran destekli Husilerle son günlerde yaşanan çatışmalarda yüzlerce milisin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Orduya bağlı Amalika (Devler) Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'de son günlerde yaşanan çatışmalarda aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı yüzlerce Husi milisin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ordu birliklerinin, çatışmaların ardından Husi milislerin Hudeyde'nin güneyindeki Ed-Dureyhime ilçesine sızma girişimini engellediği aktarıldı.

İsmini vermek istemeyen bazı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre ise çatışmalar, sahada ilerleme kaydetmek için defalarca hükümet güçlerine saldırı düzenleyen Husilerin bölgede gerginliği tırmandırmasından sonra Hudeyde'nin güneyindeki cephelerde yoğunlaştı.

Aynı kaynak Hudeyde'deki çatışmalarda 15 Husi milisin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını aktardı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay