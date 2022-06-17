Yemen ordusu duyurdu: Husilerin ihlali sonucu...

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal etmesi sonucu 4 askerin öldüğünü, 17 askerin yaralandığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde nisan ayında varılan ateşkesi son 3 günde ülkenin çeşitli cephelerinde 288 kez ihlal ettiği belirtildi.

İhlallerin; orduya ait mevzilere orta, ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ihlallerde Yemen ordusundan 4 askerin yaşamını yitirdiği, 17 askerin yaralandığı belirtildi.

Husilerden Yemen hükümetine ve Arap koalisyonuna ateşkes ihlali suçlaması

Diğer yandan Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde ise hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, son 24 saatte ateşkesi 103 kez ihlal ettiği öne sürüldü.

İhlallerin, farklı illerde Husilere ait mevzilere yoğun ateş açma, topçu atışları, keşif ve casus uçakların uçması şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

Haberde, iddia edilen ihlallerde ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.