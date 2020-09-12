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Aktüel Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi
Aktüel

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 04:28:21 -
Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

YEMEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Orduya ait September Net adlı internet sitesinden verilen haberde, orduya ait birliklerin Cevf vilayetindeki Nudud cephesinde Husi milislere ait komuta ve muhabere merkezlerini kontrolüne geçirdiği belirtildi.

Haberde, operasyon sırasında Husi milislerden can kayıplarının olduğu ve zırhlı askeri araçların kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonun Nudud cephesinde sürdürüldüğü ve bölgenin İran destekli Husi milislerden temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırına komşu vilayetteki geniş stratejik bölgelerin kontrolleri altına geçtiğine dair geçen pazar açıklama yapmıştı.

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