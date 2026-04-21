Yemen Müslümanlarının yarısından fazlası insani yardıma muhtaç durumda

Birleşmiş Milletler'in son raporunda Yemen'de 22.3 milyon insanın yardıma muhtaç halde olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in "Eylemsizliğin Bedeli" başlıklı yeni raporu, süregelen fon yetersizliğinin Yemen'de 22.3 milyon insanı insani yardıma muhtaç bıraktığı uyarısında bulundu.

Bu sayı, yaklaşık 43 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına tekabül ediyor.

Raporda, son dönemde yaşanan fon azalmasının, 11 yıllık çalkantı ve ekonomik krizlerle mücadele etmeyi sürdüren ülkedeki BM operasyonlarını etkilediği belirtildi.

Cumartesi günü yayımlanan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporu, "Yemen 2026 yılında kritik bir dönüm noktasına girdi" ifadelerini kullandı ve harekete geçilmemesi halinde milyonlarca insanın ağır açlık ve felaket düzeyinde koşullarla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yaptı.

OCHA ayrıca, beş yaş altındaki 2.2 milyon çocuğun halihazırda akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve bunun büyümeme gibi geri dönüşü olmayan hasarlar dahil fiziksel ve zihinsel gelişim sorunlarına, hatta ölüme yol açabileceğini belirtti.

Rapora göre Yemen'de bu yıl 19.3 milyon insan artan sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabilir ve ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 40'ı yalnızca kısmen ya da tamamen çalışır durumda.

Ülkedeki erişim imkanlarının daralması da Yemen'deki yardım projelerinin küçültülmesini sürdüren diğer bir etken olarak öne çıkarıldı.

Raporda, "Acil adım atılmazsa can kayıpları yaşanacak, toplumlar istikrarsızlaşacak ve temel sistemler çöküşe daha da yaklaşacak. Yemen'in daha derin bir felakete sürüklenmesini önlemek için iyi finanse edilen bir müdahale ve engelsiz insani erişim kritik önemde" denildi.

Yıllar süren savaş, Yemen'de 5.3 milyondan fazla insanı yerinden etti. En az 14.4 milyon kişi ise temiz suya ve hayat kurtarıcı temizlik hizmetlerine erişime ihtiyaç duyuyor.

