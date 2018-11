Yemen için ilk çek 200 bin TL

OĞUZHAN GÜLTEKİN

Memur-Sen ve HAK-İŞ Konfederasyonu, Yemen’deki insanlık dramına dikkat çekmek için İHH, Deniz Feneri, Kızılay ve AFAD işbirliğinde, ‘Yemen İnsanlığı bekliyor’ temalı programla yardım kampanyası başlattı. Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleşen ortak basın toplantısında yardım kampanyasının ilk aşamasında 200 bin TL’lik bir bağış ile başlatıldı. Kampanyanın açılışında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer kurumların temsilcileri açıklamalarda bulundu.

8,5 milyon insan açlık sınırında

“Yemen’de 22 milyonluk nüfusun üçte ikisi yardıma muhtaç” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yemen’de yaşanan, iç çatışma görünümlü büyük bir oyundur. Her şeyin insanların gözü önünde olup bitiyor. 22 milyonluk nüfusun üçte ikisi temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç halde. 8 buçuk milyon insan açlık sınırında, 7 milyon ise beslenme koşulları açısından kötü durumda. Yarım milyon çocuk kötü beslenme nedeniyle ağır hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Ülkede 10 milyon kişi, sağlık hizmetine erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşıyor. Kolera salgını bir milyondan fazla kişiyi etkiledi ve bunlardan iki bin üç yüzü öldü. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen’de her 10 dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak başta bölgedeki sendikalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki emek örgütleriyle iletişime geçerek bir inisiyatif almaya kararlı olduklarının altını çizen Yalçın, “Eğer gerek devlet düzleminde, gerekse sivil toplum kuruluşları düzleminde biz bir an önce bu inisiyatifi almaz, sorunu en basit ifadesiyle ötelersek başkaları gelir ve kendi düzenlerini kökleştirirler. Biz, Yemen konusuna ikili strateji ile yaklaşıyoruz. Oradaki kanı durdurmak için. Bu iki stratejinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun ilk adımı şüphesiz şu an çatışma ile tabiri caizse abluka altına alınmış insanlara gıda ve ilaç yardımı yapmaktır. Memur-Sen, HAK-İŞ, Kızılay, AFAD, İHH ve Deniz Feneri olarak ilk aşamada 200 bin TL’lik başlangıçla bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Kampanyamızın bütün vatandaşlarımız tarafından destekleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak, atasözümüzün gereğini yerine getirmek için sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık. ‘Karanlığa küfretmektense, bir mum yak, daha iyidir’ biz bir şeyler yapmak zorundayız. Konfederasyonumuzun üstlendiği sorumluluk çok önemli, Yemenli kardeşlerimize bir borcumuz var, bunu ödeyeceğiz” dedi.

Her bağış bir sorumluluk

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise, kendilerine verilen bağışların tamamının bir sorumluluk verdiğini belirterek, bu programın kendilerine cesaret verdiğini söyledi.

Yardım kampanyalarının hayırlı bir şekilde sonuçlandırılmasını temenni eden AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, “Yemen’de yıllardır devam eden iç savaş, yoksulluk, hastalık gibi birçok olumsuz etki oluşturdu. Yardıma muhtaç herkes için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

Dramın acı şekilde hissedildiği Yemen’de can çekişildiğini söyleyen İHH Başkan Yardımcısı Sait Demir, “İnsanlar kuru ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumda. İHH olarak bölgede çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bölgeye el atması gerektiğini kaydeden Deniz Feneri Ankara Koordinatörü Hamit Kunt ise yaptığı konuşmada, “Bu tür toplantılardaki maddi gelirden çok, uyandırdığı farkındalık duygusu daha önemlidir” ifadelerini kullandı.