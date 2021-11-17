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Dünya Yemen: Husiler yeniden terör listesine alınsın!
Dünya

Yemen: Husiler yeniden terör listesine alınsın!

Yemen hükümeti, ABD ve uluslararası topluma, Husilerin yeniden terör listesine alınması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:56:00 -
Yemen: Husiler yeniden terör listesine alınsın!

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, ABD’nin Husileri terör listesinden çıkarmasının ardından geçen ayların Yemenlilerin hayatında daha kötü, dram dolu ve daha kanlı geçtiğini söyledi. “Terör listesinden çıkarılması Husi milislere saldırmaları için cesaret verdi ve askeri tırmanışı devam ettirmelerine yeşil ışık yaktı” diyen İryani, bu durumun Yemenlilerin öldürülmesine, savaş sahasının genişlemesine ve insanlık dışı suçun devam etmesine yardımcı olduğunu kaydetti. İryani, terör listesinden çıkmalarıyla birlikte Husilerin sırtlarını sükunet ve barışın sağlanması amaçlı yürütülen çabalara dayadığını ve böylece Lahic, Dali, Hudeyde, Taiz, Marib, Şebve ve Beyda kentlerinde askeri operasyonları tırmandırdığını, Suudi Arabistan’a balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılarını artırdığını vurguladı. İryani, ABD ve uluslararası topluma Husilerin yeniden terör listesine alınması çağrısında bulundu.

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