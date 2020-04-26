Yemen hükümetinden ülkenin güneyindeki "özerklik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde ilan ettiği "özerlik ve darbeye" karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanı reddedilerek bu durum geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak nitelendirildi.

Söz konusu ilanın, hükümetle konsey arasında geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerden BAE ve Geçiş Konseyi sorumlu tutuldu.

"Özerklik ilanı ve darbe" olarak nitelendirilen bu adıma karşı uluslararası toplum, İslam ve Arap ülkeleri harekete geçmeye çağrıldı.

Açıklamada son olarak, GGK'nin darbe ve özerklik ilanının Husilere destek teşkil ettiği ve "ordunun farklı planlarla ülkeyi bölmeyi amaçlayanlara karşı durabileceği" vurgulandı.

- Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanı



Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti. Dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği bildirilmişti.

- Riyad Anlaşması



BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konulmamıştı.



Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.