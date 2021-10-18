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Dünya Yemen hükümeti, ülkede finansal işlemleri durdurdu
Dünya

Yemen hükümeti, ülkede finansal işlemleri durdurdu

Yemen hükümeti, yerel para biriminin döviz karşısında keskin bir düşüş yaşadığı ülkede finansal işlemleri durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:03:00 -
Yemen hükümeti, ülkede finansal işlemleri durdurdu

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında hükümet ile Merkez Bankası yetkilileri geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Toplantıda, iç finansal ağlar aracılığıyla yapılan transferlerin durdurulması, uygulama için saha incelemesi yapılması ve durumun sürekli olarak değerlendirilmesi yönünde karar alındı.

Hükümet, Merkez Bankasının para takasını düzenleyen yasaya ve bankanın talimatlarına uymayan bazı döviz bürolarının ruhsatlarını iptal etme yönündeki önlemlerine destek verdiğini vurguladı.

Başbakan Abdulmelik, ilgili bakanlıklara ve makamlara, döviz kaçakçılığını önlemek için limanlardaki prosedürleri sıkılaştırma, bu konuda yasal önlemler alma ve yurt dışına para transferini sınırlandırma talimatı verdi.

Yemen Merkez Bankası dün geçici başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor bir düşüş yaşıyor. Ülkede bugün itibariyle 1 ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde 1 dolar 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.

 

 

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