Yemen hükümeti: Husiler petrol vergilerinden 58 milyon doları yağmaladı

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'ya göre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Husiler, Hudeyde Merkez Bankasındaki özel hesapta, petrol ürünleri ithalat vergilerinden elde edilen ve devlet memurlarının maaşları için tahsis edilen meblağdan 58 milyon dolardan fazlasını yağmaladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu tasarrufu, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile petrol ürünlerinin Hudeyde limanına girişi konusunda varılan geçici anlaşma prosedürlerinin açıkça ihlal edilmesi şeklinde değerlendirdi.

Bu ihlalin ve yansımalarının sorumluluğunun Husilere ait olduğu belirtilen açıklamada, BM'ye, geçici prosedürlerin uygulanması konusunda gözlemci ve garantör olarak sorumluluğunu üstlenme ve Husileri, söz konusu banka hesabının durumuna ilişkin beyanatı göndermeye zorlama çağrısında bulundu.

Husilerin, varılan anlaşma ve taahhütleri uygulamamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu durumun da Husilerin barışı istemediğinin ve Yemen'de verdiği savaşı beslemek için sadece uluslararası yardımları değil, vatandaşların maaşlarını da yağmaladığının açık bir kanıtı olduğu kaydedildi.

Yemen ordusu Sana'nın doğusunda stratejik noktaları ele geçirdi

Öte yandan Yemen ordusu, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesinde stratejik askeri noktaları ele geçirdiğini ve çatışmalarda 20 Husi milisin öldüğünü duyurdu.

Orduya bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçleri tarafından desteklenen orduya bağlı birliklerin gerçekleştirdiği saldırıyla Nihm ilçesine bağlı Necd el-Atik cephesi ve Bahra ve El-Mename dağlarının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerle girilen çatışmada en az 20 milisin öldüğü, bazılarının da yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Husi milislerin daha önce söz konusu stratejik noktalarda konuşlandığı ve buraları Marib'in batısındaki yerleşim yerleri ve köylere saldırılarda üs olarak kullandığı ifade edildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.