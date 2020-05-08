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Aktüel

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin açtığı banka hesaplarını dondurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:10:36 -
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin açtığı banka hesaplarını dondurdu

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Aden'deki devlet kurumlarına ait gelirlerin aktarılması için açtığı banka hesaplarının dondurulması kararı aldı.

Hükümetin Maliye Bakanlığına gönderdiği genelgede, GGK'nin açtığı hesapların dondurulması ve paraların bloke edilmesi talimatı verildi.

Aden Maliye Genel Müdürü'nün resmi statüsü olmayan yasa dışı bir oluşumla suç ortaklığı yaptığı için Savcılığa sevk edilmesi istenen genelgede, bütün sektörlere ve geliri olan kurumlara sözde özerklik ilan eden GGK ile iş birliğinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

GGK, dün Aden'de hükümete bağlı 7 kurumun gelirlerinin aktarılacağı yeni banka hesapları açıldığını duyurmuştu.

Daha önce hükümet kurumlarının gelirleri Yemen Merkez Bankası'ndaki resmi hesaplara aktarılıyordu.

- Güney Geçiş Konseyinin sözde "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.



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