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Yemen hükümet güçleri Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:22
Yemen hükümet güçleri Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı

ŞEBVE (AA) -Yemen hükümetine bağlı güçler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin çekilmesinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Şebve kentinin Bilhaf bölgesi ve sıvılaştırılmış gaz ihracatı yapılan Bilhaf Limanı'nda kontrolü sağladı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri kentin Radum ilçesinde yer alan Bilhaf bölgesinden geri çekildi ve söz konusu milislerin çoğu hükümet güçlerinin safına katıldı.

Hükümet güçleri, BAE güçleri ile ona bağlı kuvvetlerin geri çekilmesi anlaşması kapsamında bölgeyi Suudi Arabistanlı ve BAE'li subayların huzurunda teslim aldı.

BAE güçlerinin daha önce askeri üssünde konuşlandığı Bilhaf bölgesinde, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisi bulunuyor.

Öte yandan BAE destekli Güney Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, Şebvaniye Seçkin Güçlerinin Şebve kentindeki ateşkese bağlı kaldığını ifade edildi.

Açıklamada, Arap Koalisyon Güçlerinin Yemenli taraflara yönelik Suudi Arabistan'da diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Suudi Arabistan ve BAE, gün içinde yaptıkları ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan ve BAE'nin oluşturduğu ortak komitenin Şebve ve Ebyen'de ateşkesin sağlanması, bölgedeki olayların ele alınması ve Aden'deki tüm çalışmaların tamamlanması için bugün faaliyete başlayacağını kaydetmişti.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri ile hükümet güçleri arasında Şebve'de de geçen hafta çatışmalar başlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:22
  1. Şebve
  2. Yemen

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