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Dünya Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı
Dünya

Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı

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Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı

Çin'in, Kızıldeniz'deki gerilimin artması üzerine İran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanarak çatışmanın yayılmasını önlemesini istediği öne sürüldü. Pekin, Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki güvenli deniz ulaşımının korunmasını isterken, İran bölgesel istikrarın ABD-İsrail savaşının sona ermesine bağlı olduğunu savundu.

Orta Doğu’da yaşanan gerilimleri Çin yakından takip ediyor. Çin'in, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki faaliyetleri ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki artan tehditler nedeniyle İran'a çağrıda bulunduğu öne sürüldü. Reuters'ın haberine göre Pekin, Tahran'dan Husiler üzerindeki etkisini kullanarak çatışmanın kritik bir enerji ve ticaret güzergâhına yayılmasını engellemesini istedi.

ÇİN’DEN İRAN’A “HUSİLER” GİRİŞİMİ

Suudi Arabistan'ın, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçen gemiler için artan riskler nedeniyle Çin'den destek talep ettiği belirtildi.

Çin kamuoyu önünde taraflara itidal çağrısı yaparken, güvenli deniz ulaşımının yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Pekin'in özel temaslarda İran'dan, Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmanın yeni bir kritik enerji rotasına yayılmasını önlemesini talep ettiği aktarıldı.

ÇİN O BOĞAZA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Bab el-Mendeb Boğazı, küresel enerji ve ticaret taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki gerilimin artması halinde petrol ve yük gemilerinin geçişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların Çin ekonomisi açısından da risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Kızıldeniz'deki olası kesintiler, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yolları ve enerji tedariki açısından yakından takip ediliyor.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

Çin'in talebine İran'ın ise bölgesel istikrarın öncelikle ABD ve İsrail arasındaki savaşın sona ermesine bağlı olduğu yönünde yanıt verdiği belirtildi.

İran'ın, bölgedeki gerilimin çözümünün daha geniş kapsamlı siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğunu savunduğu aktarıldı.

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