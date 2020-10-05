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Aktüel Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziye ziyareti
Aktüel

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:07:01 -
Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziye ziyareti

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, vefat eden Emir için yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a taziyede bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Hadi'yi Kuveyt'e varışında Şeyh Nevvaf'ın yanı sıra Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile Sabah ailesi üyelerinin karşıladığı kaydedildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

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