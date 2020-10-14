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Aktüel Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den "Riyad Anlaşması hızlıca uygulansın" çağrısı
Aktüel

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den "Riyad Anlaşması hızlıca uygulansın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:49:54 -
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den "Riyad Anlaşması hızlıca uygulansın" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Riyad Anlaşması'nın hızlıca hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Hadi, Yemen'de 14 Ekim 1963'te İngiliz sömürgesinden kurtulmak için başlatılan ayaklanmanın 57. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda Riyad Anlaşması'nın hızlıca hayata geçirilmesini istedi.

Hadi, Riyad Anlaşması'nın öngördüğü şekilde, devlet kurumlarının işleyişini eski haline getirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Riyad Anlaşması'nın geri kalan maddelerinin uygulanmasının hızlandırılması konusunda umutlu olduğunu dile getiren Hadi, bunun da Husilerle mücadele ve halka hizmet konusunda çabaları birleştirmeye bağlı olduğuna dikkati çekti.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 Ekim Salı günü Riyad Anlaşması'nın farklı konuları üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.





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