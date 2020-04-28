Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihlafi: "Güney Geçiş Konseyi'nin hiçbir projesi başarılı olmayacak"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirinden ayırmak da dahil hiçbir projesinin başarılı olmayacağını bildirdi.

Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "GGK'ye hakim olan zihniyetin bir şey inşa etmesi ya da ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirinden ayırmak dahil hiçbir projede başarılı olması mümkün değil." ifadesini kullandı.

GGK'deki karar alıcıların dar görüşlü eğilimlerinin onları, hakimiyet kurdukları alandaki vatandaşlara en büyük zararları veren davranışlara ittiğini kaydeden Mihlafi, Konseyin, yapıcı değil yıkıcı bir unsur olduğunu vurguladı.

- Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.