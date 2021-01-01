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Dünya Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik duyurdu: Saldırıda İran'ın parmağı var
Dünya

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik duyurdu: Saldırıda İran'ın parmağı var

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, geçtiğimiz günlerde Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıda İran'ın parmağının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:22:00 -
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik duyurdu: Saldırıda İran'ın parmağı var

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıda İranlı uzmanların da parmağı olduğunu belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'e dönen yeni hükümet ilk toplantısını gerçekleştirdi.

"Aden Havalimanı'na yönelik patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının arkasında Husi militanların olduğunu gösteriyor." diyen Abdulmelik, saldırının güdümlü füzeler ile gerçekleştirildiğini ve saldırıya yardım eden İranlı uzmanlar olduğu yönünde askeri ve istihbarat bilgileri bulunduğunu aktardı.

Abdulmelik, Birlemiş Milletler ve uluslararası toplumun sadece kınama açıklamalarıyla yetinmemesi ve suçu işleyeni kelime oyunu yapmadan açıkça söylemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, dün, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı İbrahim Haydan başkanlığında bir soruşturma komitesi kurulması talimatı vermiş, komite bugün ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

Aden Havaalanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

 

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