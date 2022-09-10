Yemekteyiz'deki 'Dış Ses' ifşa oldu!

2008 yılından beri ekranlarda olan Zuhal Topal ile Yemekteyiz programı bir süredir TV8'in projeleri arasında yer alıyor. Yarışmanın en dikkat çeken dış sesi hakkında ise yıllardır süren bir araştırma var. Her ne kadar izleyiciler dış sesin kim olduğunu araştırıyor olsa da cevapları bulabilmiş değiller. Uzun zamandır beklenen sorunun yanıtı nihayet ortaya çıktı.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ DIŞ SES KİMDİR?

Yarışmanın en eğlenceli anlarını yaşatan dış sesin yıllardır kim olduğu merak ediliyordu. Programda yüzü görünmüyor olmasına rağmen birçok seveni olan dış sesin kim olduğu ortaya çıktı.

MEĞER HERKESİN TANIDIĞI BİR İSİMMİŞ...

Yemekteyiz programının yarışmacıları Gürbüz hakkında asla konuşmamak için sözleşme imzalıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın Gürbüzünü seslendiren kişi ünlü ses sanatçısı Aydoğan Temel. 1966 yılında doğan Aydoğan Temel, Balıkesirde dünyaya gelmiştir. Kendisi hem oyunculuk eğitimi vermektedir hem de seslendirme yapmaktadır. Gürbüz diye somut biri gerçekte olmasa da onun seslendiren bir Aydoğan Temel var.

MİKSER İLE GÜRBÜZ AYNI KİŞİ Mİ?

Yemekteyiz yarışmasında Gürbüz ve Zuhal Topalla Sofrada programında Mikser ya da dış ses aynı kişidir.



