Yemekteyiz programında skandal! 'Benim sinirlerimi zorlama' diyen Zuhal Topal'a tepki yağdı

1 Nisan’da bayılma numarası yaparak reyting uğruna günlerce döndürülen fragmanlarla büyük tepki çeken Zuhal Topal’ın Yemekteyiz programında yeni bir skandal patlak verdi. Yarışmanın en başından beri diğer yarışmacılara yönelik hal ve hareketleri ile izleyenleri çileden çıkaran yarışmacı Esma diskalifiye edildi. Yarışma takipçileri ise Zuhal Topal’ı yerden yere vurdu.

Zuhal Topal'ın sunduğu "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında seyirciyi şoke eden bir olay yaşandı. Haftanın beş günü yarışmacıların sofra ve yemeklerini yarıştırdıkları programda yarışmacılardan Esma Hanım, günün yarışmacısı İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemedi. Zuhal Topal yarışmanın kurallarını hatırlatarak, puanlama için tadına bakması gerektiğini söyleyince olanlar oldu. Yarışmacıya "sabrımı zorlama!" diyen Topal, Esma Hanım'ın diskalifiye edildiğini söyledi.

Hep oluyordu

Yarışmacıların birbirleri arasında bel altı seviyelere varan tartışmalarına müsaade eden Zuhal Topal'ın diskalifiye kararı izleyenlerin tepkisine neden oldu.

İzleyenler bu yaşanan seviyesizliğe Zuhal Topal'ın sebep olduğunu ifade ederek Yemekteyiz programına eleştiride bulundu.