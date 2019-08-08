Yemekten hemen sonra çay yerine bir adet muz tercih edersen ne olur?

Mide asidinin çok salgılanması ile mide ekşimesi yaşanır. Asidi artıran sebepler ise çevresel faktörlerdir. Yağlı ve ağır beslenme neticesi yaşanan bu hal kişinin yaşam kalitesini negatif etkiler. Fakat yemekten sonra muz yerseniz bu problemi çözebilirsiniz.

MİDE EKŞİMESİ NEDEN OLUR?

Aşırı yemek yiyerek mide duvarını büyütmek

Dengesiz ve aşırı yağlı beslenme

Stres, depresyon ve üzüntü

Kötü alışkanlıklar

Yemeği çiğnemeden yutmak

Gluten ve laktoz

Antibiyotik ilaçların yan etkiler

MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

MUZ

Doğada var olan en etkili antiasit olan muz da mide ekşimesine iyi gelir. Yemekten hemen sonra çay yerine bir adet muz yiyerek bu rahatsızlığı azalta bilirsiniz. Fakat kabızlık problemi yaşayanlar muz tüketimini dikkat etmeli.

AYRAN VEYA YOĞURT

Tam yağlı yoğurt veya ayran mide asidinin oranını azaltır. Mideyi rahatlatarak yemek yerken yaşanan ağrıları azaltır. Doktorlar özellikle yemekle birlikte yoğurt tüketilmesini tavsiye eder.

BAL

Bir ılık su bardağına bir yemek kaşığı bal ve yarım çay bardağı limon katın. Bu karışımı yemeklerden bir saat evvel tüketin. Karışım mide asidini dengeleyerek ekşimenin şiddetini azaltır.