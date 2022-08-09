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Ekonomi Yemeksepeti’nden yeni bir inovatif teslimat projesi daha
Ekonomi

Yemeksepeti’nden yeni bir inovatif teslimat projesi daha

Yemeksepeti’nin yenilikçi teslimat projelerinden bir yenisi daha hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:49:00 -
Yemeksepeti’nden yeni bir inovatif teslimat projesi daha

İSMAİL ÇOBAN

Anlaşmalı restoranların menülerinde bulunan yiyecek ve içecekler, Marmaris koylarındaki teknelere Yemeksepeti Jet Ski’leri ile teslim edilmeye başlandı.

Bölge restoranların menülerinde yer alan yemekleri Marmaris koylarının açıklarında bulunan teknelere ulaştırmaya başlayan Yemeksepeti Jet Ski’leri, yaz sezonu boyunca bu ayrıcalıklı hizmeti sunmaya devam edecek. Sezon boyunca Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koylarına Yemeksepeti Jet Ski’leri ile sipariş teslimatı yapılacak. Teknelerin adres tanımlaması ise GPS konumuna göre uygulama tarafından algılanacak.

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