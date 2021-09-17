Yemeksepeti’nden “Şehre Dönüş” kampanyası

Tatil ve memleket ziyaretlerinden şehirlere dönen kullanıcılar, 2 binin üzerinde restoranın katıldığı kampanyayla şehrin lezzetlerini indirimli olarak tatma fırsatı buluyor. “Şehrin Tadını Şehre Dönüş Menüleri ile Çıkar” sloganıyla 31 Ekim’e kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcılar, indirimli menülere ana sayfadaki “Şehre Dönüş Menüleri” bağlantısından ulaşabilecek. Kullanıcılar dilerlerse sipariş vermek istedikleri restoranın sayfasındaki “Şehre Dönüş Menüleri” seçeneği altından da sipariş verebilecek. Bu arada Yemeksepeti son bir buçuk senede dijitalleştirdiği restoranların performanslarını inceleyerek restoranlara sağladığı desteği ortaya koydu. Yemeksepeti’nin desteğiyle son bir buçuk senede dijitalleşen 45 bin restoran toplamda 9 milyon tekil kullanıcıdan sipariş aldı.