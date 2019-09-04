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Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik biber salçası tarifi

Yemeklerin en önemli unsuru salçadır. İyi bir salçanın yemeğin lezzetinde çok büyük etkisi vardır. Biber salçası yapımı bu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Biber salçası nasıl yapılır, biber salçası tarifi gibi sorgulamalar en çok aranan konular arasında. Peki yemeklik salça nasıl yapılır? İşte ev yapımı yemeklik biber salçası tarifi...

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:48
Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik biber salçası tarifi

Yemeklerin en önemli unsuru salçadır. İyi bir salçanın yemeğin lezzetinde çok büyük etkisi vardır. Biber salçası yapımı bu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Biber salçası nasıl yapılır, biber salçası tarifi gibi sorgulamalar en çok aranan konular arasında. Peki yemeklik salça nasıl yapılır? İşte ev yapımı yemeklik biber salçası tarifi...

Yemeklik salça nasıl yapılır? 

Malzemeler

5 kilogram kapya biber
500 gram acı sivri biber (miktarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz)
3 yemek kaşığı kaya tuzu

Nasıl yapılır?

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın.

Hepsini iyi parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın.

Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin.


Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.

Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz. Güneşte kurutacaksanız üzerine temiz bir örtü örtmeyi unutmayın.

Kurumakta olan salçalarınızı üstlerinin kabuk bağlamaması için günde birkaç kez karıştırmayı ihmal etmeyin.

Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir.

Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçalarınızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:48
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