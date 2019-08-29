Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?
Kışa hazırlık için yapılması gerekenlerin başında, tazecik domatesler geliyor. Peki domates konservesi nasıl yapılır? Yemeklik domates nasıl yapılır? Domates konservesi nasıl kurulu? Yemeklik domates konservesi yapmanın püf noktaları nelerdir? Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Bu ve buna benzer bütün sorularınızın cevabı, sizin için hazırladığımız bu haberde saklı!29 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Domateslerin ucuzladığı şu dönemlerde konserve yapmak en doğru tercih olacaktır.
Malzemeler
- 10 kg domates
- 1,5 su bardağı sıvıyağ
- bir tutam tuz
Öncelikle domatesleri temizleyip, çürük kısımlarını keserek, blenderdan geçirin.
Derin tencere içerisine sıvıyağı alın ve ısındıktan sonra domatesleri içerisine ilave edin.
Kaynadıktan sonra 30 dakika kaynatın ve temiz kavanozların içerisine boşaltın.
Kavanozların kapaklarını sıcak vaziyette kapatın. Eğer kapak bir kerede uyumsuzluk gösteriyor, çıtlıyor ya da boşa dönüyorsa, başka kapak deneyin.
Bitirdiğiniz şişeyi ters çevirip bir bez üzerine yerleştirin. Bütün şişeler bittikten sonra bezi, konservelerin üzerine gelecek şekilde kapatın ve bir gece bu şekilde bekletin.
Sabah bir kere kontrol edin ve atmış olan konserveleri saklamayın. 2 hafta içerisinde kullanmaya çalışın.
Şimdiden kolay gelsin...
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