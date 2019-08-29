Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?

Domateslerin ucuzladığı şu dönemlerde konserve yapmak en doğru tercih olacaktır.

Malzemeler

10 kg domates

1,5 su bardağı sıvıyağ

bir tutam tuz

Öncelikle domatesleri temizleyip, çürük kısımlarını keserek, blenderdan geçirin.

Derin tencere içerisine sıvıyağı alın ve ısındıktan sonra domatesleri içerisine ilave edin.

Kaynadıktan sonra 30 dakika kaynatın ve temiz kavanozların içerisine boşaltın.

Kavanozların kapaklarını sıcak vaziyette kapatın. Eğer kapak bir kerede uyumsuzluk gösteriyor, çıtlıyor ya da boşa dönüyorsa, başka kapak deneyin.

Bitirdiğiniz şişeyi ters çevirip bir bez üzerine yerleştirin. Bütün şişeler bittikten sonra bezi, konservelerin üzerine gelecek şekilde kapatın ve bir gece bu şekilde bekletin.

Sabah bir kere kontrol edin ve atmış olan konserveleri saklamayın. 2 hafta içerisinde kullanmaya çalışın.

Şimdiden kolay gelsin...