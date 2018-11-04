Yemek siparişlerinin yüzde 76’sı mobilden

E-ticaret devi Yemeksepeti, müşterilerinin yemek tercihlerini araştırdı. Buna göre yemek siparişlerinin yüzde 76’sı mobil internetten veriliyor. Siparişlerin yüzde 60’ı Iphone’dan, yüzde 40’ı Android’den geliyor. Müşteriler daha çok burger ve pizza talep ediyor. Iphone’cular tercihini burgerden, Andorid’ciler de pizzadan yana kullanıyor. Yemeksepeti COO’su Nedim Nahmias, araştırmalarının önemli veriler ortaya koyduğuna işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Yemeksepeti mobil uygulaması kullanıcılarımızın karınlarını en hızlı şekilde doyurabilmesi için tasarlandı.”