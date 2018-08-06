Yemek kokusu evden nasıl çıkar?

Yemekler pişerken etrafa yaydığı koku hemen herkes tarafından istenmeyen kokular arasında liste başı durumdadır. Bu kokuları önlemek için küçük birkaç önlem almanız mümkün.

Yemek kokusunun etrafa fazla yayılmasını önlemek için yemeğin pişme aşamasında mutlaka bir havalandırma olmalı. Yani ya balkon kapısı ya da pencere uzun süre açık kalmalı. Hatta yemek piştikten sonra da bir süre kapı pencereyi açık tutarsanız daha iyi bir sonuç alırsınız.

Yemekler ocakta kaynarken en iyi koku önleyici aspiratördür. Aspiratör, güçlü bir çekim gücüne sahip olduğu için yemek kokusu henüz etrafa yayılmadan aspiratör tarafından emilir.

Ancak evde aspiratörün varlığı, iyi çalıştığının garantisi değildir. Aspiratörün üç aylık dönemlerde bakımları vardır ve bu bakımları yapılmazsa aspiratörlerden tam verim alınamaz. Aspiratörü taktırdıktan sonra hiçbir bakımını yaptırmamakla aspiratöre sahip olmamak hemen hemen aynı şeylerdir unutmayın.

Aspiratörünüz yoksa, tam verim alamıyorsanız ya da aspiratöre ek olsun diyorsanız ocağın yakınına iki tane mum yakın ve yemek pişirme işlemi boyunca söndürmeyin. Mum, müthiş bir koku çekme özelliğine sahiptir.

Tarçın yemek kokularını toplar ve etrafa yayılmasını önler. Ocağın yakınında bir kap içinde bir miktar tarçın bulundurabilir ya da tarçını yakabilirsiniz (ancak bu işlem aşamasında dikkatli davranmanızda yarar var)

Yine kesme şeker yakma da tıpkı tarçın gibi oldukça etkili bir yöntemdir. Kesme şekeri bir kap içinde yakarak ocağa yakın bir yere koyduğunuzda yemek kokularının yok olduğunu görürsünüz.

Ocakta yemeğiniz pişerken başka bir kapta 1 bardak su kaynatın. Bu kabın içine birkaç yaprak defne yaprağı atın ve 5-10 dakika kaynatın. Etrafa mis gibi bir koku yayılacak ve yemek kokularını bastırmaya yardımcı olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.