Ders ve ek ders ücretlerinde yeni düzenleme!

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretmen, okul yöneticileri ve eğitim müfettişlerinin ders ile ek ders ücretlerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticilerinin ders ile ek ders ücretlerine ilişkin değişiklikler içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve matematik derslerinde destek eğitimi verilecek. Her öğretmen en fazla 10 öğrenciyle görevlendirilebilecek ve destek eğitimleri bir eğitim-öğretim yılında toplam 160 saati aşamayacak.

Ek ders ücretlerine yönelik düzenleme kapsamında ise tatil dönemlerinde görev yapan yöneticilere haftada 10 saat, atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenlerine haftada 44 saat, diğer öğretmenlere ise haftada 30 saat ek ders ücreti ödenecek.

Anadolu, fen, sosyal bilimler ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liseler, özel eğitim kurumları ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 25 saat, müdür yardımcılarına ise 20 saat ek ders ücreti verilecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile öğrencisi bulunmayan "Araştırma ve Geliştirme", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım ve Üretim" alanlarındaki öğretmenler haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacak.

Kararla birlikte Milli Eğitim Akademisi'nde görev yapan öğretmen ve yöneticilere ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Eğitim ve uygulama merkezlerinde ikinci görev kapsamında müdürlük yapanlara haftada 30 saat, müdür yardımcılarına ise 20 saat ek ders ücreti ödenecek. Öğretmen adaylarının uygulamalı eğitimlerinde görev alan öğretmenlere haftada 5 saat, okul müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti verilecek.

Eğitim müfettişlerine haftada 15 saat, müfettiş yardımcılarına ise haftada 10 saat ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırılırken, açıköğretim, öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine haftada 20 saat, açık öğretim ve ölçme değerlendirme merkezleri ile ders araç gereçleri üreten akşam sanat okulu öğretmenlerine ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenecek.