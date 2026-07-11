İngiltere ve Galler başta Avrupa’da Muhammed ismi zirvede

Resmi istatistik kurumlarının güncel verilerine göre, "Muhammed" ve farklı yazılış kombinasyonları (Mohammed, Mohammad, Mohamed, Mehmet) Londra, Bürksel ve Berlin gibi birçok Avrupa başkentinde en çok tercih edilen erkek bebek ismi haline geldi.

Başkent Londra başta olmak üzere Manchester, West Midlands ve Yorkshire gibi büyük metropollerde, en çok tercih edilen erkek bebek ismi listesinin zirvesinde "Muhammad" ismi yer alıyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerini yayınladığı açık kaynaklara göre "Mohammed" (20. sıra) ve "Mohammad" (55. sıra) gibi farklı yazılış varyasyonları da en çok tercih edilen isimler listesinde bulunuyor. 2025 yılında 5 bin 957 bebeğe verilen "Muhammad" ismi, 2024 yılında 5 bin 721 ve 2023 yılında 4 bin 4661 bebeğe verilmişti. İstatistiklere göre "Muhammad" ismi her sene popülerliğini artırarak İngiltere'de zirvedeki yerini koruyor.

Alman Federal Meclisi’ne dil danışmanlığı yapan Alman Dil Derneği’nin (GfdS) nüfus müdürlüklerinden derlediği verilere göre 2025 yılında "Muhammed" ismi Bremen, Hamburg ve Berlin’de 1. sırada yer alırken, Hessen eyaletinde ise 2. sıraya yerleşti.

Berlin'de "Muhammed", son 6 yıldır üst üste yeni doğan erkek bebeklere verilen en popüler ilk isim. Muhammed ismi Almanya genelindeki 5 eyalette (Berlin, Hamburg, Bremen, Hessen ve Saarland) en çok tercih edilen ilk 3 erkek bebek ismi arasında yer alıyor. Ülke genelinin toplam istatistiğine bakıldığında ise en çok tercih edilen isim listesinin ilk sırasında halen 'Noah' ve 'Sophia' gibi isimler var.

Norveç İstatistik Kurumu (SSB) verilerine göre, ülke genelinde yeni doğan erkek bebeklere en sık verilen isimler sırasıyla Jakob, Noah ve Lukas. "Muhammed" ismi ülke genelinde 30. sırada olsa da Başkent Oslo'da bu isim 16 yıl boyunca aralıksız olarak 1. sırada yer aldı. Son istatistiklere göre ise "Muhammed" ismi Oslo genelinde 2. sırada yer almaya devam ediyor.

Belçika İstatistik Kurumu’nun (Statbel) 2025 yılı resmi verilerine göre, ülke genelinde yeni doğan erkek bebeklere en çok verilen isim "Noah" oldu. Avrupa Birliği'nin başkenti olarak anılan Brüksel'de ise "Muhammed" ismi, yeni doğan erkek bebek listelerinde 2. sırada yer aldı. Brüksel'de yaşayan tüm erkek nüfus göz önüne alındığıysa en yaygın kullanılan isim olarak "Muhammed" birinci sırada yer almaya devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da istatistiklere göre "Adam" ismi birinci sırada yer alıyor. Ancak "Muhammed" isminin farklı yazılışları (Mohammed, Mohamed, Muhammad, Mohammad) tek bir isim olarak kabul edildiğinde, Muhammed ismi yine birinci sıraya yerleşiyor.