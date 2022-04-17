Yemek borusu yanmıştı! Minik Meryem’den haber geldi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Cezayirli ailenin iki yaşında kızları Meryem Sellami, ülkesinde kazayla kostik içti. Yemek borusu yanan Sellami, ağız yoluyla beslenememeye başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl boyunca çocuklarını ülkesinde tedavi ettiremeyen aile EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü'ye ulaştı.

Yapılan tetkiklerde küçük kızın robotik cerrahi yöntemi uygulanarak sağlığına kavuşabileceği belirlendi.

Dökümcü ve ekibi, Türkiye'ye getirilen Meryem'in yanan yemek borusunu çıkarıp yerine midenin bir bölümünü yerleştirdi. Hızla sağlığına kavuşan Meryem, artık ağız yoluyla beslenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zafer Dökümcü, daha önce de doğuştan yemek borusu kapalı 1 yaşındaki bebeğe robotik cerrahi yöntemle mide çekme ameliyatı yaparak dünyada bir ilke imza attıklarını belirtti.

"Dünyada ilk"

Meryem'in ameliyatının da dünyada ilk olduğunu vurgulayan Dökümcü, "Hastamızın annesi doktor. Bu konuyla ilgili 'Nereye başvurabilirim?' diye araştırıyor ve merkezimize ulaşıyor. 3 hafta önce Meryem'in ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Meryem'in ameliyatında, robotik cerrahi ile yanmış yemek borusunu çıkartıp onun yerine midesini yeni yemek borusu olarak yerleştirdik. Bu açıdan da dünyadaki ilk hasta olma özelliğini taşıyor." dedi.

Minik Meryem'in babası Musa Sellami ise Dökümcü ve ekibine teşekkür ederek süreci şu sözlerle anlattı:

"Meryem'in hastalanmasının ardından çok araştırdık. Özellikle bu cerrahi zor bir ameliyat olduğu için detaylı bir araştırma yaptık. İnternet sayesinde Zafer Dökümcü'ye ulaştık ve operasyon hakkında detaylı bilgi aldık. Zafer Hoca bize çok yardımcı oldu ve kolaylıklar sağladı. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi ve daha önce yemek yiyemeyen Meryem şu an çok rahat yemek yiyebiliyor."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da ekibi ziyaret ederek, kutladı.

Küçük Meryem'e şifa dileyen Budak, "Yalnızca bölgemiz ve ülkemiz için değil uluslararası arenada da bu sağlık hizmetlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.