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Dünya

Yemek almaya çıkan Bolsonaro halkın tepkisiyle karşılaştı: Katil işini düzgün yap

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 22 bini aştığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almak için sokağa çıktığında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir protestocu Bolsonaro'ya "Katil" diye bağırırken, bir diğer vatandaş ise "İşini düzgün yap" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:28:00 - 2020-05-25 09:32:14
Yemek almaya çıkan Bolsonaro halkın tepkisiyle karşılaştı: Katil işini düzgün yap

Koronavirüs salgınına karşı kayıtsızlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almaya çıktığı sırada vatandaşlardan tepki gördü.

Destekçileri yemek almaya çıkan başkana "Kahraman" diye seslense de ülkede salgının durumu ağırlaşırken harekete geçmeyen Bolsonaro'yu protesto edenler de oldu.

Protestocular Bolsonaro'ya "Katil", "İşini düzgün yap" ifadeleriyle bağırdı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Brezilya'da toplam vaka sayısı 352 bin 523 oldu.

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