Fenerbahçe kaptı, Roma karıştı: İtalya'da Greenwood krizi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan renklerine bağlayarak Avrupa gündemine damga vurduğu Mason Greenwood hamlesinin sarsıntıları devam ediyor. Uzun süren pazarlıkların ardından sarı-lacivertli formayı giyen İngiliz yıldız, Serie A ekibi Roma'da büyük bir krizin fitilini ateşledi. Oyuncuyu Türk temsilcisine kaptıran İtalyan ekibinde taraftarlar kulüp yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir gündeminde bulunan İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna katarak Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ROMA CEPHESİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Greenwood transferini sonuçlandıramayan Roma'da yaşanan gelişmeler taraftarların tepkisini beraberinde getirdi. İddiaya göre başkent ekibinin de ilgilendiği yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ardından kulüp yönetimi eleştirilerin hedefi oldu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME SERT ELEŞTİRİLER

Transferin kaçmasının ardından Roma taraftarlarının sosyal medyada yönetime yönelik yoğun eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün Greenwood'u kadrosuna katamamasını başarısızlık olarak değerlendiren taraftarların, transfer sürecinin yönetiliş biçimine tepki gösterdiği aktarıldı.

AVRUPA’DA YANGI UYANDIRAN TRANSFER

Fenerbahçe'nin Greenwood transferini tamamlaması yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor. Özellikle oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtilen Roma'da yaşanan taraftar tepkisinin, transferin uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS SERGİLEDİ

24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 42'sine ilk 11'de başlayan Greenwood, toplam 3.577 dakika sahada kaldı. Başarılı futbolcu sezonu 26 gol ve 11 asistlik etkileyici performansla tamamlayarak Avrupa'nın öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.