Dişleri koruyalım derken sakın yutmayın! Çocuklarda diş macunu kullanımına dikkat!
Diş macununun istemeden yutulabildiği küçük yaşlarda, çölyak hastalığı bulunan çocuklar için ürün içeriği büyük önem taşıyor.
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Diş macununun istemeden yutulabildiği küçük yaşlarda, çölyak hastalığı bulunan çocuklar için ürün içeriği büyük önem taşıyor.
Çölyaklı çocuklarda gluten kontrolü yalnızca mutfakla sınırlı kalmıyor.
Küçük yaştaki çocukların diş fırçalama sırasında diş macununu istemsiz olarak yutabilmesi nedeniyle, yalnızca beslenmede değil ağız bakım ürünlerinde de gluten içeriğinin değerlendirilmesi öneriliyor. Uzmanlar, çölyak hastalarında çok küçük miktardaki gluten maruziyetinin dahi riskli olabileceğine dikkat çekerek, ailelerin güvenilir içerik bilgisine sahip ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguluyor…
Çölyak hastalığı bulunan çocuklar için üreticisi tarafından glutensiz olduğu açıkça belirtilen ve güvenilir içerik bilgisi sunan diş macunlarının tercih edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Dt. Nurgül Demir, şu değerlendirmede bulundu: "Küçük çocuklar dişlerini fırçalarken diş macununun bir kısmını istemsiz olarak yutabiliyor. Bu nedenle çölyak hastalarında yalnızca tüketilen gıdalar değil, ağız bakım ürünleri de gluten açısından değerlendirilmelidir. Üreticisi tarafından glutensiz olduğu açıkça belirtilen veya güvenilir içerik bilgisi sunulan ürünlerin tercih edilmesi, istemsiz gluten maruziyetinin azaltılmasına katkı sağlayabilir."
Glutensiz ibaresi taşıyan diş macunlarının her çocuk için ekstra bir avantaj sağlamadığını belirten Dt. Demir, güncel bilimsel veriler ışığında, bu ürünlerin diş çürüklerini önlemede standart çocuk diş macunlarından daha üstün olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. "Glutensiz olarak formüle edilen diş macunlarının amacı, çölyak hastalarında istemsiz gluten maruziyeti riskini azaltmaktır. Gluten hassasiyeti bulunmayan çocuklarda ise yalnızca 'glutensiz' etiketi taşıması, bir diş macununu daha sağlıklı ya da daha etkili hale getirmez. Burada önemli olan profesyonel olarak önerilen, çocuğun yaşına ve çürük riskine uygun florür içeriğine sahip, güvenilir formülasyondaki ürünlerin tercih edilmesidir." dedi.
Ebeveynlerin yalnızca "glutensiz" ibaresine odaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Dt. Nurgül Demir, bazı glutensiz çocuk diş macunlarının florür içermeyebildiğine dikkat çekti. "Florür, çocukluk çağı diş çürüklerinin önlenmesinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış en önemli bileşenlerden biridir. Özellikle çürük riski yüksek çocuklarda yalnızca glutensiz olduğu için florür içermeyen bir ürünün tercih edilmesi, ağız ve diş sağlığının korunmasında yetersiz kalabilir. Gluten hassasiyeti olmayan çocuklarda glutensiz diş macunu kullanmanın diş sağlığı açısından ilave bir fayda sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sağlıklı dişlerin temelinin doğru ağız bakım alışkanlıklarından geçtiğini belirten Dt. Nurgül Demir, ailelere şu önerilerde bulundu: "Çocuklarda diş çürüklerinden korunmanın temelini yaşına ve çürük riskine uygun olarak seçilen bir diş macunu ile dişlerin günde iki kez doğru teknikle fırçalanması, şeker tüketiminin sınırlandırılması ve düzenli diş hekimi kontrolleri oluşturur. Çölyak hastalığı bulunan çocuklarda ise bunlara ek olarak güvenilir şekilde glutensiz olduğu belirtilen ağız bakım ürünlerinin tercih edilmesi, istemsiz gluten maruziyetini azaltmaya yardımcı olabilir."
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