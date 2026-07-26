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Gündem DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"
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DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"

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DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: "Bu süreçte kimse kaybetmiyor, 86 milyon kazanıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin hiçbir kesim açısından kayıp anlamına gelmediğini belirterek, "Bu süreçte kimse kaybetmiyor. Kürtler hiç kaybetmiyor. Ne Türk kaybetti ne Kürt kaybetti. 86 milyon kazandı, barış kazandı." dedi.

Partisinin Mersin 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bakırhan, Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, yürütülen barış sürecinin öneminin bu gelişmelerle daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

"En büyük kazanım kanın durması"

Sürece yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakırhan, DEM Parti'nin Meclis'in üçüncü büyük partisi olduğunu belirterek, en önemli kazanımın ise iki yıldır can kayıplarının yaşanmaması olduğunu savundu.

"En önemlisi iki yıldır çocuklarımızın cenazesi gelmiyor, bu topraklarda kan akmıyor." diyen Bakırhan, sürecin bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu bir dönem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Barış hepimizin eseri olmalı"

Bakırhan, barışın yalnızca belirli bir siyasi kesimin değil, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, DEM Parti'nin sürecin önünü açan bir rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Çerçeve yasa bu hafta Meclis'e gelebilir

Konuşmasında sürecin yasal boyutuna da değinen Bakırhan, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasanın bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabileceğini açıkladı.

Bakırhan, söz konusu düzenlemenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olacağını belirterek, demokratik çözüm ve barış hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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