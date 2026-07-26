CHP kurultayı dosyasında yeni gelişme! Yargıtay'da kritik süreç başladı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin verdiği "mutlak butlan" kararı, temyiz edilmesinin ardından Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyanın durumunun "kayıt aşaması"ndan "ön inceleme" aşamasına geçtiği öğrenildi.

Dosya tetkik hâkimi tarafından incelenecek

Ön inceleme kapsamında dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi adına görev yapacak bir tetkik hâkimine verilecek. Tetkik hâkimi, dava dosyasındaki belgeleri, tarafların itirazlarını ve temyiz gerekçelerini değerlendirerek hazırlayacağı raporu daire heyetine sunacak.

Esas incelemesi 1 Eylül'den sonra

Adli tatil nedeniyle dosyanın esasına ilişkin değerlendirmenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'ün ardından yapılması bekleniyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, inceleme sonunda Bölge Adliye Mahkemesi kararını onayabilecek, bozabilecek veya düzelterek onayabilecek.

Kurultayın iptaline karar verilmişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta verdiği kararda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlanla sakatlandığına" hükmederek kurultayın iptaline karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönem görev yapan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesine de hükmetmişti.

Dosya, temyiz başvurusunun ardından 17 Temmuz'da Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilmişti. Ön inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi.