CHP kurultayı dosyasında yeni gelişme! Yargıtay'da kritik süreç başladı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin "mutlak butlan" kararının temyiz dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına yapılan itiraz üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilen dosya, ön inceleme sürecine alındı. Esasa ilişkin değerlendirmenin ise yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin verdiği "mutlak butlan" kararı, temyiz edilmesinin ardından Yargıtay'a taşınmıştı. Dosyanın durumunun "kayıt aşaması"ndan "ön inceleme" aşamasına geçtiği öğrenildi.
Dosya tetkik hâkimi tarafından incelenecek
Ön inceleme kapsamında dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi adına görev yapacak bir tetkik hâkimine verilecek. Tetkik hâkimi, dava dosyasındaki belgeleri, tarafların itirazlarını ve temyiz gerekçelerini değerlendirerek hazırlayacağı raporu daire heyetine sunacak.
Esas incelemesi 1 Eylül'den sonra
Adli tatil nedeniyle dosyanın esasına ilişkin değerlendirmenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'ün ardından yapılması bekleniyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, inceleme sonunda Bölge Adliye Mahkemesi kararını onayabilecek, bozabilecek veya düzelterek onayabilecek.
Kurultayın iptaline karar verilmişti
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta verdiği kararda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlanla sakatlandığına" hükmederek kurultayın iptaline karar vermişti.
Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönem görev yapan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesine de hükmetmişti.
Dosya, temyiz başvurusunun ardından 17 Temmuz'da Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilmişti. Ön inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Yargıtay'ın vereceği karara çevrildi.