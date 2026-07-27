Dev adımı atacaklar: Paraguay'da gündem Galatasaray! Buruk istedi, yönetim uğraşıyor

Paraguay'dan La Nacion'un haberine göre Cimbom, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için dev bir finansman mühendisliği yürütüyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken, teklifin 25 milyon euro ve ek bonusları bulması bekleniyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, hücum hattındaki yaratıcı oyuncu eksikliğini Enciso ile kapatmayı hedefliyor.