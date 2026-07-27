Dev adımı atacaklar: Paraguay'da gündem Galatasaray! Buruk istedi, yönetim uğraşıyor
Galatasaray'da Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa bahsettiği 10 numaranın Paraguaylı yıldız olduğu artık ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa bahsettiği 10 numaranın Paraguaylı yıldız olduğu artık ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve lig yarışı öncesinde hücum hattı arayışına giren Galatasaray, hedefini belirledi. Cimbom, Strasbourg’da forma giyen 22 yaşındaki Julio Enciso için dev bir bonservis paketiyle masaya oturuyor.
Okan Buruk’un talebi doğrultusunda 3 hücum ve 1 defans oyuncusu için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, listesinin ilk sırasına Paraguaylı genç yetenek Julio Enciso’yu aldı.
Paraguay'dan La Nacion'un haberine göre Cimbom, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için dev bir finansman mühendisliği yürütüyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken, teklifin 25 milyon euro ve ek bonusları bulması bekleniyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, hücum hattındaki yaratıcı oyuncu eksikliğini Enciso ile kapatmayı hedefliyor.
Ancak bu transfer kolay olmayacak. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Racing Strasbourg, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız adayının bonservis bedelini yaklaşık 40 milyon dolar olarak belirledi. 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay milli takımıyla sergilediği performansla piyasasını tavan yaptıran Enciso için Avrupa’nın diğer dev kulüpleri de pusuda bekliyor.
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